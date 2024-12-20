Чистая прибыль Nike упала на 27%

Вчера, 19 декабря, американский производитель спортивных товаров Nike представил отчетность за второй квартал 2025 финансового года, завершившийся в конце ноября. Выручка компании снизилась на 9%, составив $12,4 млрд. Чистая прибыль упала на 27%, до $1,2 млрд. Nike также прогнозирует, что в следующем квартале продажи снизятся на двузначное число в процентах.

Продажи Nike падают третий квартал подряд. Еще в конце прошлого года компания заявила, что ожидает довольно слабый потребительский спрос на рынке спорттоваров из-за инфляции и макроэкономических сложностей. У самой Nike скопились значительные запасы. Новый гендиректор компании Элиотт Хилл, занявший этот пост в сентябре, заявил, что именно сокращение запасов — главный приоритет компании на ближайшее время. Как отмечает The Wall Street Journal, в предпраздничный сезон распродаж Nike продавала кроссовки с очень существенными скидками. Кроме того, господин Хилл заявлял, что компания собирается увеличить инвестиции в маркетинг, укрепить отношения с розничными партнерами и сфокусироваться на кроссовках и других товарах для занятий спортом.

Квартальные результаты не оказались неожиданностью для инвесторов, так что цена акций Nike после публикации отчетности снизилась на внебиржевых торгах лишь на 0,5%. При этом с начала года акции компании упали на 29%.

Яна Рождественская