Жители Черноземья хранят в драгметаллах более 16,6 млрд рублей

По официальным данным с начала года вложения в обезличенные металлические счета (ОМС) клиентов Центрально-Черноземного Сбера увеличились на 5 млрд руб. При этом объем новых средств, внесенных на эти счета, составил почти 500 млн руб.

По состоянию на 1 декабря 2024 года общий объем средств, вложенных в ОМС клиентами этой кредитно-финансовой организации в макрорегионе, составил более 16,6 млрд руб. Традиционно большая

часть инвестирована в золото (89%), доля серебра составляет 6% и платины 2%.

Металлический счет — это банковский счет, на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах: золото, серебро, платина, палладий. Рублевый эквивалент массы в граммах исчисляется

исходя из цены продажи драгметалла банком на момент совершения операции. При этом доходность клиента обеспечивается не начислением процентов по вкладу, а за счет разницы стоимости первоначальной покупки и последующей продажи металла.

Драгоценный металл продается и покупается по курсам продажи и покупки, установленным банком на момент совершения операции. Банк формирует единые котировки с учетом текущей стоимости

актива на внутреннем и международном рынках драгоценных металлов, а также ситуации на валютном и товарно-сырьевых рынках.