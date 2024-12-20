Продукция «Сибур-Химпрома» победила в конкурсе «100 лучших товаров России»

Продукты «Сибур-Химпрома»: вспенивающийся полистирол (ПСВ), диоктилтерефталат (ДОТФ) и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) – получили награды по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2024 года. ПСВ отмечен дипломом лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения», а ДОТФ и МТБЭ стали дипломантами конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой АО "Сибур-Химпром"

Фото предоставлено пресс-службой АО "Сибур-Химпром"



ПСВ и ДОТФ от «Сибур-Химпрома» уже не раз входили в число лучших товаров России, а МТБЭ от пермских нефтехимиков в 2024 году оказался в финале всероссийского конкурса впервые. ПСВ побеждал в номинации «Продукция производственно-технического назначения» Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2012, 2015, 2017 и 2021 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Леньков, генеральный директор АО «Сибур-Химпром», Антон Нагорнов, главный технолог АО "Сибур-Химпром". Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибур-Химпром»

Максим Леньков, генеральный директор АО «Сибур-Химпром», Антон Нагорнов, главный технолог АО "Сибур-Химпром". Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибур-Химпром»



Максим Леньков, генеральный директор АО «Сибур-Химпром»:

– «Сибур-Химпром» сегодня является одним из ключевых центров компании в области производства средне- и малотоннажной химии в России. Мы обеспечиваем продукцией стратегически значимые отрасли: строительство, транспорт и производство потребительских товаров. Это наш вклад в развитие экономики страны, а победа в конкурсе «100 лучших товаров России» – свидетельство успеха стратегии развития всей российской нефтехимической отрасли. Важно и то, что все производства нашего предприятия – современные и передовые: высокое качество продуктов обеспечивают полная интеграция в собственное сырье и цифровой контроль качества и безопасности на всех этапах.

ПСВ – продукт полимеризации стирола – широко применяют в качестве утеплителя в строительной отрасли, а также в производстве тонкостенных изделий, огнестойкой технической и пищевой упаковки. Отличительное свойство материала – в три раза меньший вес, чем у альтернативных решений, поэтому утепление с помощью ПСВ снижает нагрузку на фасад здания и уменьшает затраты на строительные работы. По оценкам экспертов, расширение использования ПСВ до уровня около 100 млн кв. м может сэкономить строительной отрасли России до 100–150 млрд рублей ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибур-Химпром»

Фото предоставлено пресс-службой АО «Сибур-Химпром»



ДОТФ – экологичный пластификатор нового поколения. Продукт удовлетворяет самым высоким стандартам безопасности, в том числе сертифицирован для производства детских игрушек. Сегодня ДОТФ используют также при производстве виниловых обоев, линолеума, искусственной кожи, кровельных материалов, защитных покрытий в автопроме, игрушек и других бытовых товаров. Производство экологичного пластификатора в Перми было запущено СИБУРом в 2019 году. Вместе с появлением собственного производства ДОТФ Россия стала одним из мировых лидеров по применению экологически безопасных пластификаторов в промышленности – на них приходится более 60% потребления, что почти вдвое выше аналогичного показателя для Европы.

МТБЭ применяют в качестве добавки к моторным топливам, повышающей октановое число бензина. Сегодня СИБУР – основной производитель МТБЭ в России, и объемы выпуска этого продукта ежегодно растут.

С 2017 года вектор конкурса «100 лучших товаров России» направлен на повышение конкурентоспособности реального сектора экономики, импортозамещения и заполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства.

АО "СИБУР-ХИМПРОМ"