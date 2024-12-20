Генпрокурор Краснов предостерег ритейлеров от накручивания цен перед Новым годом

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам регулярно проверять цены на продукты питания перед Новым годом, чтобы предотвратить их необоснованное повышение. По его словам, особое внимание при мониторинге будет уделено социально значимым товарам, в том числе хлебу и молоку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Ритейлеры и производители всегда пытаются увеличить цены на выпускаемые продукты питания. Особенно перед Новым годом. Я дал поручение всем прокурорам проверять регулярно цены, мониторить их. И смотреть, чтобы повышение цен, если оно будет, то было обоснованным»,— сказал генпрокурор во время выступления в Совете федерации (цитата по ТАСС).

В начале декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила ритейлерам о необходимости избегать повышения цен перед новогодними праздниками. Такую информацию служба направила крупнейшим торговым сетям, среди которых «Магнит», «Дикси», «Ашан» и «О'Кей».

По данным Росстата, инфляция с 10 по 16 декабря составила 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%. Из материала Росстата следует, что в секторе продовольственных товаров цены выросли на огурцы (+10,1%), помидоры (+4,1%), белокочанную капусту (+2,9%), куриные яйца (+1,8%) и куриное мясо (+1,7%), сливочное масло подорожало на 0,6%.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Инфляция не удержалась».