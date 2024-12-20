В Саратове мужчину оштрафовали за взятку главному инженеру ГУПа

Саратовский суд признал виновным 36-летнего мужчину по уголовному делу о даче взятки за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жителя Саратова обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Прокуратура города поддержала гособвинение по данному уголовному делу. Ей предстоит проверить законность приговора.

Выяснилось, что 11 октября текущего год фигурант лично передал главному инженеру одного из государственных унитарных предприятий 50 тыс. руб. близ дома № 23а на ул. Провиантская областного центра. Это была первая часть от обещанной суммы взятки в 100 тыс. руб.

За эти деньги должностному лицу предстояло помочь с допуском коммерческого предложения на рассмотрение конкурсной комиссией госпредприятия для заключения контракта на капремонт кровли нежилого здания. Речь шла также о содействии в его заключении и принятии в дальнейшем фактически невыполненных работ. Главный инженер отказался от незаконного предложения.

Павел Фролов