АО «БСК» потратит до 138,9 млн рублей на исследования для размещения отходов

АО «Башкирская содовая компания» ищет подрядчиков научно-исследовательских работ на объектах размещения отходов и стоков с 2025 по 2027 год. Информация о двух тендерах опубликована на сайте госзакупок. Первый из них проводится в виде конкурентного отбора, второй — у единственного поставщика. Общая начальная стоимость двух договоров — 138,9 млн руб.

Как следует из техзадания к первой закупке, подрядчик должен оценить влияние загрязняющих веществ и технологических водоемов-накопителей на гидродинамическое и гидрохимическое состояние подземных вод. В частности, необходимо наблюдать за изменением гидрохимической обстановки на участках шламонакопителей «Белое море», полигона «Цветаевский» и подземного захоронения «Кама-2». В техзадании также предусматрено наблюдение за изменением концентрации основных компонентов-загрязнителей.

Вторая закупка касается геологических изысканий на участке недр для оценки их пригодности для закачки дистиллерной жидкости. Дистиллерная жидкость является основным видом отходов при производстве кальцинированной соды.

Башкирская содовая компания производит соляную кислоту, кальцинированную и пищевую соду, поливинилхлорид (ПВХ) и другую химическую продукцию. С 2021 года 38% акций предприятия владеет Башкирия, 11% находятся в доверительном управлении у АО «Региональный фонд» (принадлежит региональному министерству земельных и имущественных отношений). 47% акций находятся в доверительном управлении АО «Росхим». В структуру БСК входит Березниковский содовый завод (Пермский край).

Идэль Гумеров