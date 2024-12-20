Суд Туапсе взыскал с компании 1 млрд рублей за экологические нарушения

По иску Туапсинского межрайонного прокурора суд обязал ООО «Сипайн Резорт» выплатить более 1 млрд руб. за причиненный вред экологии в ходе строительства гостиничного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Туапсинская межрайонная прокуратура проверила соблюдение природоохранного законодательства и выявила серьезные нарушения в процессе строительства гостиничного комплекса на территории Туапсинского района. В ходе проверки специалисты установили, что ООО «Сипайн Резорт» осуществляло земельные и вскрышные работы, которые не были предусмотрены проектной документацией. Это привело к разрушению плодородного слоя почвы в водоохранной зоне, а образовавшиеся отходы сбросили в Черное море.

В четверг, 19 декабря, Туапсинский районный суд удовлетворил требования прокурора, обязывая юридическое лицо возместить причиненный природе ущерб в размере свыше 1 млрд руб. и провести рекультивацию загрязненного земельного участка. На имущество и банковские счета компании наложили аресты.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Туапсинского района завершила расследование уголовного дела в отношении 46-летнего главы потребительского кооператива, подозреваемого в мошенничестве и легализации более 39 млн руб. В результате его действий 78 граждан стали жертвами мошенничества и понесли убытки.

Мария Удовик