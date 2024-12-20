Назначен временный руководитель музея Permm

Временно исполняющим обязанности ГБУК «Музей современного искусства Permm» назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 19 декабря, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

Прежний директор музея Наиля Аллахвердиева 6 декабря уволилась по собственному желанию и заявила о намерении уехать из Перми. Господин Павлов — временная фигура. Ранее сообщалось, что краевой минкульт займется поиском кандидата с релевантным опытом для долгосрочного сотрудничества.