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Назначен временный руководитель музея Permm

Временно исполняющим обязанности ГБУК «Музей современного искусства Permm» назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы учреждения.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 19 декабря, сообщает «СПАРК-Интерфакс».

Прежний директор музея Наиля Аллахвердиева 6 декабря уволилась по собственному желанию и заявила о намерении уехать из Перми. Господин Павлов — временная фигура. Ранее сообщалось, что краевой минкульт займется поиском кандидата с релевантным опытом для долгосрочного сотрудничества.

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