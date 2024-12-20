Известный спортивный комментатор обратил внимание на количество снега в Чайковском

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратил внимание на качество уборки снега в городе Чайковском. Как сообщил в своем официальном телеграм-канале господин Губерниев, он прибыл в муниципалитет на Кубок содружества по биатлону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева. Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева.

Комментатор выложил несколько видео, на которых показывает количество снега во дворах города. По информации Дмитрия Губерниева, после его сообщений на улицы вышла снегоуборочная техника. «Заходишь в любой двор в Чайковском, а дороги вообще не пробовали чистить»,— отметил господин Губерниев.

Ранее региональные СМИ сообщали, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратил внимание на высокое ценообразование стадиона «Снежинка» в Чайковском. Плата за разовое посещение объекта составляет 450 руб. Тогда «Ъ-Прикамье» пояснили, что тарифы спорткомплекса находятся на балансе Чайковской государственной академии физической культуры и спорта.