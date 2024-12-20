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В Саратовской области возбудили дела о коррупции против полицейского и адвоката

Следователи СК возбудили уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении сотрудника ГИБДД МО МВД России «Вольский» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и адвоката Саратовской специализированной коллегии адвокатов (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, 12 декабря текущего года один из фигурантов, адвокат, передал денежную взятку от представителя коммерческой организации другому фигуранту, сотруднику полиции. Последнему предстояло помочь с тем, чтобы компанию не привлекли к административной ответственности, касающейся нарушения правил перевозки грузов.

Следователи возбудили уголовные дела по материалам регионального УФСБ. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и занимаются закреплением доказательственной базы.

«При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Павел Фролов

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