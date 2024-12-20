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В Челябинской области 11 человек осуждены за диверсии в 2024 году

В 2024 году сотрудники УФСБ России по Челябинской области предотвратили ряд диверсий на важных объектах, выявив и задержав исполнителей и их пособников. К длительным срокам лишения свободы — до 15 лет осуждены 11 человек, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Предварительные итоги работы в 2024 году ведомство подвело в День работников органов безопасности РФ 20 декабря. Управления ФСБ России по Челябинской области в этом году исполнилось 90 лет.

Среди значимых результатов работы ведомство отмечает приговор лидеру и активному участнику региональной ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанной террористической и запрещенной на территории РФ. Фигурант осуждены на 18 и 14 лет лишения свободы соответственно. Кроме того, был осужден задержанный УФСБ лидер местной группы, аффилированной с «Управленческим центром Свидетели Иеговы в России» (признана экстремистской организацией и запрещена решением Верховного суда РФ).

Также в этом году были ликвидированы несколько межрегиональных преступных групп, занимавшихся переделкой и торговлей оружием. Всего закрыто шесть подпольных мастерских, осуждены 20 человек. Изъято более 300 единиц огнестрельного оружия, более 6 тыс. боеприпасов разного калибра, 17 кг взрывчатых веществ.

Помимо этого, были ликвидированы каналы контрабандной поставки вооружения и военной техники, продукции военного назначения за границу, пресечена деятельность преступных групп, организовавших каналы незаконной миграции и легализации иностранцев. По линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков изъято 190 кг запрещенных веществ, ликвидировано четыре нарколаборатории.

Также при проведении специальной операции задержаны участники межрегиональной группы, специализировавшейся на незаконной добыче драгоценных металлов, у которых изъято более 40 кг золота на 300 млн руб.

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