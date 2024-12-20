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В Башкирии появился грипп

По данным мониторинга за циркуляцией вирусов, в Башкирии наряду с ковидом и риновирусами появился вирус гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике. Доминирует тип А (H1N1), характерный для начала сезона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе за последнюю неделю зарегистрировано 24,6 тыс. случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями, 48,6% заболевших — дети. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 1,8%, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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