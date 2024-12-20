Бастрыкин поручил завести дело после падения ребенка в колодец в Чебоксарах
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения шестилетней девочки в открытый канализационный люк в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Бастрыкин поручил завести дело после падения ребенка в колодец в Чебоксарах
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По данным ведомства, инцидент произошел в Чебоксарах, где ребенок провалился в заполненный водой канализационный колодец. Благодаря своевременной помощи прохожих девочку удалось спасти, она не пострадала.
Глава СК поручил руководителю следственного управления по Чувашской Республике Александру Полтинину начать расследование и представить доклад о случившемся. До этого следственные органы СК по Чувашии уже начали процессуальную проверку обстоятельств происшествия.