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Бастрыкин поручил завести дело после падения ребенка в колодец в Чебоксарах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения шестилетней девочки в открытый канализационный люк в Чебоксарах. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Бастрыкин поручил завести дело после падения ребенка в колодец в Чебоксарах

Бастрыкин поручил завести дело после падения ребенка в колодец в Чебоксарах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бастрыкин поручил завести дело после падения ребенка в колодец в Чебоксарах

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел в Чебоксарах, где ребенок провалился в заполненный водой канализационный колодец. Благодаря своевременной помощи прохожих девочку удалось спасти, она не пострадала.

Глава СК поручил руководителю следственного управления по Чувашской Республике Александру Полтинину начать расследование и представить доклад о случившемся. До этого следственные органы СК по Чувашии уже начали процессуальную проверку обстоятельств происшествия.

Анар Зейналов

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