В Перми задержали участников преступной группы, организовавшей незаконные азартные игры

В Перми задержаны 16 участников организованной группы, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пермскому краю. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

По данным следствия, с ноября 2023-го по декабрь 2024 года установленные лица, действуя в составе организованной группы, незаконно организовали и проводили азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Перми и Пермском крае. Следователями СУ СКР и сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю проведено 20 обысков, в ходе которых изъято 65 компьютерных станций, 19 сотовых телефонов, наличные на общую сумму более 1 млн руб.

В отношении четырех фигурантов уголовного дела судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение.