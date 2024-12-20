Аукцион за право КРТ по улице Стахановской идет третий день

Аукцион на право комплексного развития по ул. Стахановской в Перми продолжается третий день. Торги начались еще 18 декабря, они проходят непрерывно. По данным «Ъ-Прикамье», сейчас представители компаний предлагают за лот более 370 млн руб. (стартовая стоимость 975 тыс. руб.). Цена превысила итоговую стоимость торгов на право КРТ по ул. Куйбышева. Этот крупный лот (почти 13 га) на ул. Куйбышева недавно выиграла ГК «Кортрос» за 356 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», за актив борются две иногородние компании.

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К аукциону на право комплексного развития территории на ул. Стахановской были допущены 13 застройщиков. Большинство пермских вышло из торгов на сумме 150–200 млн руб.

На длительность процедуры, по признанию участников, повлиял низкий шаг — всего 39 тыс. руб. У девелоперов после каждого шага есть 10 минут для поднятия цены.

На территории комплексного развития по ул. Стахановской расположены аварийные многоквартирные дома 1953–1955 годов постройки. При реновации площадки инвестор должен будет расселить и снести пять домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м на ул. Танкистов, 18, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановской, 50. Сносу за счет бюджета подлежат и нежилые помещения в доме на ул. Танкистов, 20. К изъятию и сносу планируются 45 гаражных боксов. После расселения победитель аукциона должен будет построить на указанной земле новые дома, здание общественного центра и передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. Провести весь проект КРТ необходимо в течение шести лет со дня заключения договора о КРТ.