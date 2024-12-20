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Свердловские семьи участников СВО смогут получить выплату в случае гибели бойцов

В случае смерти участника специальной военной операции (СВО), который не воспользовался социальной выплатой на приобретение земельного участка в Свердловской области, средства будут предоставляться членам его семьи. Соответствующий законопроект единогласно поддержали все 46 депутатов регионального заксобрания, присутствующие на заседании.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отмечается, что социальной выплатой смогут воспользоваться родственники участников СВО, которые удостоены звания Героя России; награждены орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в спецоперации на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или являлись ветеранами боевых действий.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, на соответствующие социальные выплаты в областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 101,4 млн руб.

Василий Алексеев

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