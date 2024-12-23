Что год грядущий нам готовит

«Коммерсантъ Стиль» подводит итоги года в индустрии красоты и делает прогнозы на будущий года. Сбудутся они или нет, как всегда, покажет время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.pantone.com Фото: www.pantone.com

Цвет 2025 года Pantone Mocha Mousse уже начал разыгрывать свои карты. Заглядывая в хрустальный шар предсказаний, можно с уверенностью сказать, что не только этот оттенок, но и всеобщее помешательство 2024 года на бордовом, точно будут с нами в следующем году. Считавшийся устаревшим коричневый как будто берет реванш, и его вариации уже сейчас буквально везде: губы, тени для век, одежда и аксессуары. Тут очевидна отсылка к бьюти-экспериментам 1990-х, как и другие акценты в укладках и макияже: бордовые губы, голубые тени, высокие укладки, локоны — это все суть одного движения, в сторону ретро. В общем, добавить коричневые оттенки в свою косметичку образца 2025 года — это верный способ выглядеть роскошно. Кроме того, коричневый мягче черного, что делает этот цвет действительно носибельным, будь то помада, тушь для ресниц или оттенок лака для ногтей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Annbeauty Фото: @annbeautystore Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: @rosiehw NRAV Beauty Фото: @nravbeauty Следующая фотография 1 / 3 Annbeauty Фото: @annbeautystore Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: @rosiehw NRAV Beauty Фото: @nravbeauty

В ногтях — совсем другая история. Помимо неувядающей классики вроде красного и нейтрально-молочного маникюра, в следующем году ожидается всплеск интереса к 3D-дизайнам. Веселые оттенки, нагромождение арта, необычные текстуры, длина и объемная подача — яркий тренд ближайшего будущего.

В области ухода за собой прослеживается продолжение «скинификации», она будет затрагивать разные бьюти-сферы — особо тщательному уходу теперь подвергаются не только кожа и волосы, но и зубы: просто почистить их уже будет недостаточно, всевозможные препасты, муссы и ополаскиватели прочно займут место на полках в ванных комнатах.

Абсолютно точно будет продолжаться увлечение «Оземпиком» и другими подобным ему препаратами для быстрого снижения веса. Отсюда и развитие индустрии: работа с «оземпиковым лицом», решение вопросов избытка кожи и заполнения объемов после стремительного похудения. Одной пластической хирургии точно будет мало — хотя бы из-за ее элиарности и недоступности широким массам населения. Значит, ждем кремов и процедур для поднятия тонуса и сокращения кожи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ким Кардашьян Фото: East News Кендалл Дженнер Фото: East News Следующая фотография 1 / 2 Ким Кардашьян Фото: East News Кендалл Дженнер Фото: East News

Укрепится и тенденция биохакинга: движение за продолжительность жизни, улучшение ее качества идут по миру семимильными шагами. Криотерапия, капельницы красоты, LED-маски, аппаратная косметология и нутрициология. Здесь услугами магического шара никто не пользуется — все процедуры проводятся под тщательным контролем анализов и тестов. Биохакинг — это дорого, но кто на себе экономит?

Бум «бэби-ботокса», популярного среди поколения Z, будет уступать место профилактическому подходу в уходе за кожей: молодые люди уже сейчас отказываются от традиционных эстетических процедур, таких как ботокс и филлеры, в пользу более естественного долгосрочного подхода к здоровью кожи. То есть ожидаем продолжения развития «естественности», столь нелюбимой российскими женщинами: мировые кейсы вроде отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон будут множиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памела Андерсон

Фото: East News Памела Андерсон

Фото: East News

В целом стоит помнить, что любые тенденции имеют одну особенность — они цикличны: модные веяния приходят, чтобы затем возвратиться снова.

Ирина Кириенко