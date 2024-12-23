Что год грядущий нам готовит
Бьюти-прогнозы на 2025
«Коммерсантъ Стиль» подводит итоги года в индустрии красоты и делает прогнозы на будущий года. Сбудутся они или нет, как всегда, покажет время.
Фото: www.pantone.com
Цвет 2025 года Pantone Mocha Mousse уже начал разыгрывать свои карты. Заглядывая в хрустальный шар предсказаний, можно с уверенностью сказать, что не только этот оттенок, но и всеобщее помешательство 2024 года на бордовом, точно будут с нами в следующем году. Считавшийся устаревшим коричневый как будто берет реванш, и его вариации уже сейчас буквально везде: губы, тени для век, одежда и аксессуары. Тут очевидна отсылка к бьюти-экспериментам 1990-х, как и другие акценты в укладках и макияже: бордовые губы, голубые тени, высокие укладки, локоны — это все суть одного движения, в сторону ретро. В общем, добавить коричневые оттенки в свою косметичку образца 2025 года — это верный способ выглядеть роскошно. Кроме того, коричневый мягче черного, что делает этот цвет действительно носибельным, будь то помада, тушь для ресниц или оттенок лака для ногтей.
В ногтях — совсем другая история. Помимо неувядающей классики вроде красного и нейтрально-молочного маникюра, в следующем году ожидается всплеск интереса к 3D-дизайнам. Веселые оттенки, нагромождение арта, необычные текстуры, длина и объемная подача — яркий тренд ближайшего будущего.
В области ухода за собой прослеживается продолжение «скинификации», она будет затрагивать разные бьюти-сферы — особо тщательному уходу теперь подвергаются не только кожа и волосы, но и зубы: просто почистить их уже будет недостаточно, всевозможные препасты, муссы и ополаскиватели прочно займут место на полках в ванных комнатах.
Абсолютно точно будет продолжаться увлечение «Оземпиком» и другими подобным ему препаратами для быстрого снижения веса. Отсюда и развитие индустрии: работа с «оземпиковым лицом», решение вопросов избытка кожи и заполнения объемов после стремительного похудения. Одной пластической хирургии точно будет мало — хотя бы из-за ее элиарности и недоступности широким массам населения. Значит, ждем кремов и процедур для поднятия тонуса и сокращения кожи.
Укрепится и тенденция биохакинга: движение за продолжительность жизни, улучшение ее качества идут по миру семимильными шагами. Криотерапия, капельницы красоты, LED-маски, аппаратная косметология и нутрициология. Здесь услугами магического шара никто не пользуется — все процедуры проводятся под тщательным контролем анализов и тестов. Биохакинг — это дорого, но кто на себе экономит?
Бум «бэби-ботокса», популярного среди поколения Z, будет уступать место профилактическому подходу в уходе за кожей: молодые люди уже сейчас отказываются от традиционных эстетических процедур, таких как ботокс и филлеры, в пользу более естественного долгосрочного подхода к здоровью кожи. То есть ожидаем продолжения развития «естественности», столь нелюбимой российскими женщинами: мировые кейсы вроде отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон будут множиться.
Памела Андерсон
Фото: East News
В целом стоит помнить, что любые тенденции имеют одну особенность — они цикличны: модные веяния приходят, чтобы затем возвратиться снова.