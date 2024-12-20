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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 20 декабря

В Москве пройдет заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке. После пройдет пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Начало пресс-конференции ориентировочно в 15:00.

В Москве пройдет заседание Госсовета, на котором рассмотрят вопрос семьи и демографической ситуации. Заседание проведет президент РФ Владимир Путин. С докладами выступят министр труда и социальной защиты Антон Котяков, губернатор Новгородской области, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Семья» Андрей Никитин, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

Совет федерации проведет заседание. В начале заседания перед сенаторами выступит председатель сената Мадагаскара Ришар Равалуманана.

Центральный районный суд Челябинская продолжит рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцам «Макфы» и аффилированным с ними лицам о взыскании 18,171 млрд руб., а также доли в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт».

Гарнизонный военный суд в Донецке продолжит рассматривать по существу уголовное дело об убийстве журналиста Рассела Бентли.

Совета директоров ПАО «Газпром» проведет заседание.

Совета директоров ПАО «НК "Роснефть"» проведет заседание.

Никулинский суд Москвы рассмотрит дело о разделе совместно нажитого имущества голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвея Сафонова и его бывшей жены Анастасии.

Тимирязевский суд Москвы рассмотрит иск актрисы Натальи Лапиной о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату певицы Любови Успенской и ООО «МИЦ «Известия».

В Нью-Йорке запланировано заседание Совета Безопасности ООН по запросу России о поставках западного оружия Украине.

Городской суд австралийского Брисбена проведет заседание по делу россиян Киры и Игоря Королевых, обвиняемых в шпионаже.

Суд в Швейцарии рассмотрит компромиссное соглашение о реструктуризации долга, которое оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG предложил своим кредиторам.

На Украине состоится визит представителей кабинета министров Литвы, сформированный по итогам недавних парламентских выборов.

США могут столкнуться с временной остановкой работы правительства (шатдауном) из-за сохраняющихся разногласий в конгрессе по отдельным статьям финансирования бюджета.

В Белграде запланирована встреча президента Сербии Александра Вучича и координатора США по санкциям Джеймса О'Брайена для обсуждения ожидаемых ограничительных мер против нефтяной индустрии Сербии.

В Италии суд Палермо вынесет решение в отношении вице-премьера Италии, лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, обвиняемого в лишении свободы мигрантов, которые в 2019 году были спасены судном испанской неправительственной организации.

Турцию посетит с визитом глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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