Матч между СКА и «Торпедо» завершился победой петербуржцев

Матч между хоккейными клубами СКА и «Торпедо» на стадионе «СКА Арена» закончился победой петербургской команды. Встреча закончилась со счетом 6:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

Победу армейцам с Невы принесли голы Михаила Григоренко (20-я минута), Марата Хайруллина (21-я), Энтони де Анджело (24-я), Михаила Воробьева (32-я), Ивана Демидова (52-я) и Василия Глотова (60-я). В составе «Торпедо» отличились Владислав Фирстов (4-я минута), Вячеслав Войнов (6-я), Игорь Ларионов (20-я) и Василий Атанасов (27-я).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА уступил ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:3.

Дарья Астанина