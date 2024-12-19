«Это практика должна быть прекращена»

От Уральского федерального округа (УрФО) на ежегодной пресс-конференции и прямой линии президента Владимира Путина прозвучало два вопроса — оба от северных территорий. Уральцы сообщили главе государства об отказах в получении пособий, попросили решить проблему высоких цен на авиаперелеты для многодетных семей и поинтересовались влиянием западных санкций на развитие проектов по сжижению природного газа (СПГ) в Арктике. Господин Путин признал наличие проблем по ряду вопросов и заверил в их скором решении. Региональные власти восприняли это как призыв к действию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция и прямая линия "Итоги года 2024" с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-конференция и прямая линия "Итоги года 2024" с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию и прямую линию по итогам 2024 года, в ходе которой ответил на более чем 60 вопросов от 33 журналистов и около 30 от жителей страны. Всего к главе государства поступило более 2 млн обращений, наиболее приоритетные из них определила нейросеть «Сбера» GigaChat. За 4 часа и 30 минут глава государства прокомментировал конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и на Ближнем востоке, отношения России со странами Запада, темы выплат участникам боевых действий, миграционной политики, жилищных условий граждан, инфляции и роста заработка населения.

Вопрос господину Путину удалось задать жительнице Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Анне Шенкао, которая пожаловалась на отказ в получении пособий с июля 2023 года.

«Являюсь матерью пятерых детей, один ребенок имеет статус "инвалид". Причина отказа: превышение прожиточного минимума, было даже такое, что превышал прожиточный минимум на 78 руб., и мне было отказано»,— пояснила она.

Также госпожа Шенкао сообщила о проблеме отправиться в семейный отдых. «Анализировали билеты, это 140-150 тыс. руб. в среднем на самолете только в одну сторону»,— добавила она.

Владимир Путин отметил, что многодетная жительница ХМАО является «счастливым человеком», призвал россиян «присоединиться» и взять пример с семьи из Сургута. Президент заверил Анну Шенкао, что решение ее проблемы «в принципе принято».

«Мы должны учитывая эти ситуации делать перерасчет НДФЛ и потом возвращать как минимум 7% от уплаченного вашей семьей налога. Мы посмотрим, как это работает, надеюсь, это будет компенсировать ваши потери, связанные с недополучением денег в рамках пособия»,— сказал глава государства.

Господин Путин признал, что многодетные семьи в России испытывают проблемы с перелетами и отдыхом внутри страны. Он подчеркнул, что было принято решение предоставлять им льготу в 50% от стандартного тарифа, однако авиакомпании этого избегают. «Они вводят свои льготы, а потом говорят, что у нас нестандартный тариф, поэтому скидку в 50% предоставлять не будем. Это практика должна быть прекращена, прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее 14 января 2025 года. Решим эту проблему»,— заверил президент.

Спустя час после обращения Анны Шенкао правительство ХМАО сообщило, что губернатор Руслан Кухарук поручил руководителю управления соцзащиты Сургута и Сургутского района оперативно выяснить потребности семьи и проинформировать ее о действующих мерах поддержки. После завершения эфира югорская авиакомпания Utair (ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”») пообещала подарить всей семье госпожи Шенкао бесплатный перелет «туда-обратно» по любому маршруту из расписания авиакомпании внутри России.

«Мы не смогли остаться в стороне и решили исполнить мечту семьи из нашего родного региона, также решили сделать новогодний подарок всем сургутским семьям, у которых пять и более детей. Каждой семье подарим бесплатный перелет»,— сообщил глава «ЮТэйр-Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Второй представитель УрФО — журналист «Ямал-Медиа» Андрей Жижин — спросил президента о влиянии 20 тыс. западных санкций на развитие масштабных проектов по сжижению природного газа (СПГ) в Арктике и дальнейших действиях государства.

Владимир Путин поправил господина Жижина, отметив, что число санкций в отношении России составило около 40 тыс. «Я, честно говоря, не считаю, но Бог с ним»,— добавил он.

По словам главы государства, российские предприятия в сфере СПГ, включая НОВАТЭК, демонстрируют рост, однако страны Запада «боятся конкуренции, и используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции».

«Это плохо, потому что если они такими не экономическими способами будут бороться с конкуренцией, они утратят сами конкурентную способность. Это не будет завтра, но когда-нибудь это произойдет, если это будет продолжаться»,— сказал президент.

Владимир Путин признал, что санкции «мешают, создают проблему», однако заверил, что «убить нас окончательно не смогут». «Они нанесут нам ущерб и вред, но, безусловно, из этой ситуации, как и из других ситуаций по поставкам энергоносителей, выйдем, тем более, что потребность в энергоносителях с точки зрения развития мировой экономики растет, она будет расти»,— отметил он.

Господин Путин напомнил, что власти Украины отказалась от продления контракта по транзиту российского газа через территорию страны, однако подчеркнул, что «"Газпром" это переживет».

Во время эфира на экране высветили главные вопросы от жителей Свердловской области, касающиеся участников СВО, медицины, инфраструктуры, уровня пенсий, качества жилья и коммуникаций. Однако Владимир Путин не стал затрагивать проблемы региона.

Василий Алексеев