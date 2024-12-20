«Ушастые истории», «Пиковая дама», «Рождественская феерия» и парад «Лебединого озера»

Новогодние праздники все ближе. Из окон видна яркая подсветка и слышны звуки петард, бутылки шампанского в холодильнике, мандарины на столе. Но перед тем, как начать готовить любимый оливье, нужно немного набраться сил. В этом нам поможет традиционная афиша культурных мероприятий. Уверены, что положительные эмоции, полученные перед наступлением праздника, помогут вам в два раза энергичнее накрыть стол перед приходом гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова под управлением Александра Лазарева

Фото: Петербургская филармония Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова под управлением Александра Лазарева

Фото: Петербургская филармония

Предупреждаем сразу: классической музыки будет много, ведь после ее прослушивания неизменно просыпается аппетит ко всему высокому. Так, Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова выступит 20 декабря в Большом зале Петербургской филармонии. Под управлением Александра Лазарева прозвучат «Альпийская симфония» Рихарда Штрауса и Первый фортепианный концерт Шопена. Солистом выступит Иван Бессонов, победитель множества престижных конкурсов, в том числе «Классического Евровидения».

Не менее интересно будет на концерте Гайка Казазяна, который 20 декабря в Малом зале Петербургской филармонии исполнит программу для скрипки соло: прозвучат сочинения Баха, Изаи, а также каприсы Паганини и «Паганиниана» Мильштейна. Концерт, объединивший произведения из репертуара одного из крупнейших скрипачей XX века Леонида Когана, будет посвящен 100-летию со дня его рождения. Оба представления пройдут в рамках XXIV Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Ушастые истории»

Фото: Театр Академии танца Бориса Эйфмана Сцена из балета «Ушастые истории»

Фото: Театр Академии танца Бориса Эйфмана

После классики стоит сводить ребятишек в Театр Академии танца Бориса Эйфмана, куда вновь вернутся «Ушастые истории». Показы новогоднего балетного шоу с праздничным сюжетом и сказочной сценографией начались 21 декабря и продлятся до 7 января. По итогам 2023 года «Ушастые истории» стали одним из самых популярных детских новогодних представлений в Петербурге. Это единственный профессиональный современный балет, в котором танцуют дети. В спектакле задействованы более 70 танцовщиков, большинство из них — юные танцоры от 11 лет и старше, ученики петербургской танцевальной школы. Герои спектакля — тени, пауки, танцующие морковки и Свет Вечных Истин. Создателем «Ушастиков» выступил хореограф Святослав Мельников.

Взрослых же выручит «Щелкунчик», классику представят в концертном зале «Колизей» 21 и 25 декабря. Всем известная сказка о трогательной Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Яркие персонажи, красочные декорации и волшебная атмосфера балета, без сомнения, сохранят ваше хорошее настроение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Калина красная» по киноповести Василия Шукшина

Фото: Стас Левшин Сцена из спектакля «Калина красная» по киноповести Василия Шукшина

Фото: Стас Левшин

А теперь отвлечемся от балета, ведь в Театре-фестивале «Балтийский дом» 21 и 26 декабря представят премьеру спектакля «Калина красная» по киноповести Василия Шукшина в постановке якутского режиссера Сергея Потапова.

В этом году фильму, знакомому каждому советскому зрителю, исполнилось 50 лет. Господин Потапов перечитал повесть «Калина красная» и ощутил, что она отвечает всем тем чувствам, которые испытывает современный человек: в ней звучат темы возрождения души, искупления, вечного стремления каждого из нас поменять свою жизнь к лучшему.

Разбавим традиционные представления альтернативой. Это для всех, кто вырос в нулевых и желает вернуть свой 2007-й. В клубе Sound 22 декабря выступит группа «СЛОТ», в багаже которой несколько десятков «нетленок» и вечных хитов.

По словам Равдиной, которая в этом году сменила на посту вокалистки Дарию Ставрович, это ее первый большой тур по России. Что и говорить, она испытывает большое воодушевление перед общением с поклонниками коллектива. «Мы заряжены и как никогда готовы к общению. Эта энергия и станет топливом для нового этапа существования группы! Будут как новые песни, так и всеми любимые хиты»,— сказала новая вокалистка группы «СЛОТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества»

Фото: Amadeus Concerts Органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества»

Фото: Amadeus Concerts

Оставим тяжелые рифы и вернемся к романтике, ведь Amadeus Concerts подготовили зрителю великолепный подарок. В одном из самых восхитительных мест северной столицы — Яани Кирик — 22 декабря состоится праздничный органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества».

Свет сотен свечей в величественном зале лютеранской церкви и особенная музыкальная программа — захватывающий дух рождества почувствуют даже те, кто редко впечатляется. На сцене в этот вечер: рояль, флейта, виолончель и сам король инструментов — орган.

Музей Фаберже и Музыкальный театр имени Шаляпина, в свою очередь, приглашают жителей и гостей города на праздничный концерт «Штраус. Новогодняя феерия», который состоится в Белоколонном зале Шуваловского дворца 23 декабря.

В программе музыка великого короля вальсов, которая наполняет сердца зрителей чувством радости и легкости. Исполнят также блистательную увертюру Франца фон Зуппе и живую и веселую польку Эдуарда Штрауса.

В концерте примет участие симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, хор под руководством Льва Дунаева, а также солисты Музыкального театра имени Шаляпина, лауреаты международных конкурсов Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Анна Викулина, Дмитрий Григорьев-Кан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Пиковая дама»

Фото: Театр-фестиваль Балтийский дом Сцена из спектакля «Пиковая дама»

Фото: Театр-фестиваль Балтийский дом

Оторвемся от музыкальных событий и вновь только на миг перенесемся в театральную жизнь города. Спектакль «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина сыграют 24 декабря в Театре-фестивале «Балтийский дом». Режиссером-постановщиком выступила Наталья Индейкина.

Ее история полна тревожной, но притягательной сказочности фантасмагории, в которой становятся предельно зыбкими грани между реальностью и сновидением, а каждая деталь звучит как тайный символ.

Старая графиня Томская, по слухам, владеет тайной трех карт, дающих несомненный выигрыш. Молодой офицер Герман не может противостоять силе искушения — и решается любой ценой выведать ее секрет. Он ставит на карту собственной жизни все — но каким будет исход игры, когда играешь с демоническими силами?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакль-концерта «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Фото: концертный зал «Колизей» Сцена из спектакль-концерта «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Фото: концертный зал «Колизей»

Так уж получилось, что перед новогодними праздниками нас чаще радуют классической музыкой и балетом, нежели драматическими постановками. На сцене концертного зала «Колизей» 25 января прозвучат широко популярные и малоизвестные произведения Владимира Высоцкого в исполнении молодых артистов Петербурга.

Все песни в спектакле объединены общей канвой, историей жизни одной семьи, отца и сына. Главный герой пытается узнать хоть что-то о пропавшем папе. Но, найдя его воспоминания, открывает для себя не только факты биографии отца, но и целый неизведанный мир Высоцкого. Все композиции были отобраны режиссером Леонидом Клибановым и, несомненно, станут открытием именно для вас.

На следующий день, 26 декабря, Балтийский симфонический оркестр в Большом Итальянском просвете Эрмитажа сыграет программу «Рождественская феерия». В дни новогодних праздников зрители смогут погрузиться в атмосферу сказки и волшебства, насладившись музыкой Моцарта, Баха, Чайковского, Штрауса, Баха, Вивальди и других гениев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Татьяной Навкой

Фото: Ледовое шоу Татьяны Навки Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Татьяной Навкой

Фото: Ледовое шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в это время, 26 декабря, представит ледовое шоу «Лебединое озеро» в СК «Юбилейный». В авторской интерпретации спортсменки «средневековая» сказка о заколдованной девушке, влюбленном принце и злом волшебнике превратилась в красочное представление для всей семьи.

В главных ролях новогоднего шоу выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и другие именитые фигуристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камерный ансамбль классической музыки Beatles & Baroque

Фото: Beatles & Baroque Камерный ансамбль классической музыки Beatles & Baroque

Фото: Beatles & Baroque

27 и 28 декабря в Доме Архитектора выступит проект камерного ансамбля классической музыки Beatles & Baroque, объединивший талантливых исполнителей любовью к наследию легендарной четверки в удивительно органичном сочетании с музыкой эпохи барокко, с ее неспешными мелодическими ходами и затейливой орнаментикой.

Изящная стилизация композиций The Beatles под манеру Баха, Вивальди, Генделя и Корелли — прекрасный повод по-новому услышать знакомые мелодии битлов в оригинальной концепции шедевров XVIII века. Представьте, как может звучать «Help! I need somebody!» в манере «Времен года» Вивальди, а «Hey Jude» в стилистике барочной полифонии Баха?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Crush string quartet

Фото: Crush string quartet Группа Crush string quartet

Фото: Crush string quartet

В этот же день, 27 декабря, в концертном зале «Колизей» на Невском проспекте выступит Crush string quartet с программой «Мировые рок — хиты». Все, под что вы подростком плакали в комнате. Все, что родители грозились выбросить, если не подтянете алгебру. Под что впервые поцеловались, встречали рассвет на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями. И все — в этом струнном концерте. Для вас прозвучат хиты Linkin Park, Rammstein, AC/DC, Queen, Nirvana, Gorillaz и других знаменитых групп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр Сцена из спектакля «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

Мы же говорили о том, что будет много классики? 27 декабря постановку по уже упомянутому «Лебединому озеру» покажут на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского симфонического оркестра. Роль Ротбарда исполнит Фарух Рузиматов. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать истинным шедевром Русского классического балета. В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятия, которая найдет отражение в каждом, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена.

Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбард. Атмосфера волшебного действа не покинет вас до последней минуты.

Параллельно в клубе «Космонавт» Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят песни группы «Наутилус Помпилиус». Зрителей 27 декабря ждут любимые хиты и особенные песни удивительной судьбы, ставшие саундтреком целого поколения. Музыканты сыграют ретроспективную программу из главных жемчужин творческого наследия «Наутилуса».

Если все надоело и хочется послушать композиции из знаменитых лент, то выручит концерт «Саундтреки к кинофильмам». Он пройдет 28 декабря в концертном зале «Колизей Арена» на Невском проспекте. Здесь популярные мелодии из любимых картин оживают в неподражаемом исполнении Балтийского симфонического оркестра, открывая тайны бесконечной вселенной мирового кинематографа. Насыщенная программа этого вечера состоит из известных мелодий к фильмам «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь», а также саундтреков из «Игры престолов», «Крестного отца» и «Гарри Поттера».

Специальный новогодний концерт группы «Чиж & Cо» пройдет в клубе «Космонавт» 29 декабря. Публику ждет программа, наполненная самыми любимыми песнями и главными хитами за всю историю коллектива, которому в этом году исполнилось 30 лет. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков как никто другой умеет создать на площадке клуба атмосферу теплого, душевного квартирника. Конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление.

На концерты «Чижа» приходят семьями. Колокольчик из «Полонеза» все еще звучит соль-диезом, школьный оркестр из «Вечной молодости» репетирует в каморке, что за актовым залом, а «Фантом» продолжает набирать высоту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик»

Фото: Большой Московский цирк Сцена из циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик»

Фото: Большой Московский цирк

Теперь же, когда уши основательно устали, пора задействовать глаза. С 29 декабря по 8 января в КСК «Арена» состоятся новогодние гастроли Большого Московского цирка с премьерой циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

Зрители смогут увидеть дрессированных верблюдов и пум, трюки на воздушных полотнах без страховки на высоте 14 метров, умилительное шоу собак и балерину, выполняющую грациозные па на спине скачущей лошади. В версии Большого Московского цирка конец трогательной истории любви оловянного солдатика и бумажной танцовщицы не будет печальным: их ждут невероятные приключения, полные опасностей и чудес, но добро и любовь непременно победят.

Завершим подборку инструментальным концертом «Штраус-гала» в исполнении Балтийского симфонического оркестра — он прозвучит 29 декабря в Итальянском просвете Государственного Эрмитажа. Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены: прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов, а также арии, дуэты и ансамбли из оперетт.

Подготовил Андрей Маркелов