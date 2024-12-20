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«Ушастые истории», «Пиковая дама», «Рождественская феерия» и парад «Лебединого озера»

Куда сходить в Санкт-Петербурге, что посмотреть с 20 по 29 декабря

Новогодние праздники все ближе. Из окон видна яркая подсветка и слышны звуки петард, бутылки шампанского в холодильнике, мандарины на столе. Но перед тем, как начать готовить любимый оливье, нужно немного набраться сил. В этом нам поможет традиционная афиша культурных мероприятий. Уверены, что положительные эмоции, полученные перед наступлением праздника, помогут вам в два раза энергичнее накрыть стол перед приходом гостей.

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова под управлением Александра Лазарева

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова под управлением Александра Лазарева

Фото: Петербургская филармония

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф.Светланова под управлением Александра Лазарева

Фото: Петербургская филармония

Предупреждаем сразу: классической музыки будет много, ведь после ее прослушивания неизменно просыпается аппетит ко всему высокому. Так, Государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова выступит 20 декабря в Большом зале Петербургской филармонии. Под управлением Александра Лазарева прозвучат «Альпийская симфония» Рихарда Штрауса и Первый фортепианный концерт Шопена. Солистом выступит Иван Бессонов, победитель множества престижных конкурсов, в том числе «Классического Евровидения».

Не менее интересно будет на концерте Гайка Казазяна, который 20 декабря в Малом зале Петербургской филармонии исполнит программу для скрипки соло: прозвучат сочинения Баха, Изаи, а также каприсы Паганини и «Паганиниана» Мильштейна. Концерт, объединивший произведения из репертуара одного из крупнейших скрипачей XX века Леонида Когана, будет посвящен 100-летию со дня его рождения. Оба представления пройдут в рамках XXIV Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств».

Сцена из балета «Ушастые истории»

Сцена из балета «Ушастые истории»

Фото: Театр Академии танца Бориса Эйфмана

Сцена из балета «Ушастые истории»

Фото: Театр Академии танца Бориса Эйфмана

После классики стоит сводить ребятишек в Театр Академии танца Бориса Эйфмана, куда вновь вернутся «Ушастые истории». Показы новогоднего балетного шоу с праздничным сюжетом и сказочной сценографией начались 21 декабря и продлятся до 7 января. По итогам 2023 года «Ушастые истории» стали одним из самых популярных детских новогодних представлений в Петербурге. Это единственный профессиональный современный балет, в котором танцуют дети. В спектакле задействованы более 70 танцовщиков, большинство из них — юные танцоры от 11 лет и старше, ученики петербургской танцевальной школы. Герои спектакля — тени, пауки, танцующие морковки и Свет Вечных Истин. Создателем «Ушастиков» выступил хореограф Святослав Мельников.

Взрослых же выручит «Щелкунчик», классику представят в концертном зале «Колизей» 21 и 25 декабря. Всем известная сказка о трогательной Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Яркие персонажи, красочные декорации и волшебная атмосфера балета, без сомнения, сохранят ваше хорошее настроение.

Сцена из спектакля «Калина красная» по киноповести Василия Шукшина

Сцена из спектакля «Калина красная» по киноповести Василия Шукшина

Фото: Стас Левшин

Сцена из спектакля «Калина красная» по киноповести Василия Шукшина

Фото: Стас Левшин

А теперь отвлечемся от балета, ведь в Театре-фестивале «Балтийский дом» 21 и 26 декабря представят премьеру спектакля «Калина красная» по киноповести Василия Шукшина в постановке якутского режиссера Сергея Потапова.

В этом году фильму, знакомому каждому советскому зрителю, исполнилось 50 лет. Господин Потапов перечитал повесть «Калина красная» и ощутил, что она отвечает всем тем чувствам, которые испытывает современный человек: в ней звучат темы возрождения души, искупления, вечного стремления каждого из нас поменять свою жизнь к лучшему.

Разбавим традиционные представления альтернативой. Это для всех, кто вырос в нулевых и желает вернуть свой 2007-й. В клубе Sound 22 декабря выступит группа «СЛОТ», в багаже которой несколько десятков «нетленок» и вечных хитов.

По словам Равдиной, которая в этом году сменила на посту вокалистки Дарию Ставрович, это ее первый большой тур по России. Что и говорить, она испытывает большое воодушевление перед общением с поклонниками коллектива. «Мы заряжены и как никогда готовы к общению. Эта энергия и станет топливом для нового этапа существования группы! Будут как новые песни, так и всеми любимые хиты»,— сказала новая вокалистка группы «СЛОТ».

Органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества»

Органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества»

Фото: Amadeus Concerts

Органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества»

Фото: Amadeus Concerts

Оставим тяжелые рифы и вернемся к романтике, ведь Amadeus Concerts подготовили зрителю великолепный подарок. В одном из самых восхитительных мест северной столицы — Яани Кирик — 22 декабря состоится праздничный органный концерт «Музыка При Свечах. Мелодии Рождества».

Свет сотен свечей в величественном зале лютеранской церкви и особенная музыкальная программа — захватывающий дух рождества почувствуют даже те, кто редко впечатляется. На сцене в этот вечер: рояль, флейта, виолончель и сам король инструментов — орган.

Музей Фаберже и Музыкальный театр имени Шаляпина, в свою очередь, приглашают жителей и гостей города на праздничный концерт «Штраус. Новогодняя феерия», который состоится в Белоколонном зале Шуваловского дворца 23 декабря.

В программе музыка великого короля вальсов, которая наполняет сердца зрителей чувством радости и легкости. Исполнят также блистательную увертюру Франца фон Зуппе и живую и веселую польку Эдуарда Штрауса.

В концерте примет участие симфонический оркестр «Северная Симфония» под управлением маэстро Фабио Мастранджело, хор под руководством Льва Дунаева, а также солисты Музыкального театра имени Шаляпина, лауреаты международных конкурсов Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Анна Викулина, Дмитрий Григорьев-Кан.

Сцена из спектакля «Пиковая дама»

Сцена из спектакля «Пиковая дама»

Фото: Театр-фестиваль Балтийский дом

Сцена из спектакля «Пиковая дама»

Фото: Театр-фестиваль Балтийский дом

Оторвемся от музыкальных событий и вновь только на миг перенесемся в театральную жизнь города. Спектакль «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина сыграют 24 декабря в Театре-фестивале «Балтийский дом». Режиссером-постановщиком выступила Наталья Индейкина.

Ее история полна тревожной, но притягательной сказочности фантасмагории, в которой становятся предельно зыбкими грани между реальностью и сновидением, а каждая деталь звучит как тайный символ.

Старая графиня Томская, по слухам, владеет тайной трех карт, дающих несомненный выигрыш. Молодой офицер Герман не может противостоять силе искушения — и решается любой ценой выведать ее секрет. Он ставит на карту собственной жизни все — но каким будет исход игры, когда играешь с демоническими силами?

Сцена из спектакль-концерта «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Сцена из спектакль-концерта «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Фото: концертный зал «Колизей»

Сцена из спектакль-концерта «Владимир Высоцкий. Известный и неизвестный»

Фото: концертный зал «Колизей»

Так уж получилось, что перед новогодними праздниками нас чаще радуют классической музыкой и балетом, нежели драматическими постановками. На сцене концертного зала «Колизей» 25 января прозвучат широко популярные и малоизвестные произведения Владимира Высоцкого в исполнении молодых артистов Петербурга.

Все песни в спектакле объединены общей канвой, историей жизни одной семьи, отца и сына. Главный герой пытается узнать хоть что-то о пропавшем папе. Но, найдя его воспоминания, открывает для себя не только факты биографии отца, но и целый неизведанный мир Высоцкого. Все композиции были отобраны режиссером Леонидом Клибановым и, несомненно, станут открытием именно для вас.

На следующий день, 26 декабря, Балтийский симфонический оркестр в Большом Итальянском просвете Эрмитажа сыграет программу «Рождественская феерия». В дни новогодних праздников зрители смогут погрузиться в атмосферу сказки и волшебства, насладившись музыкой Моцарта, Баха, Чайковского, Штрауса, Баха, Вивальди и других гениев.

Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Татьяной Навкой

Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Татьяной Навкой

Фото: Ледовое шоу Татьяны Навки

Ледовое шоу «Лебединое озеро» с Татьяной Навкой

Фото: Ледовое шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в это время, 26 декабря, представит ледовое шоу «Лебединое озеро» в СК «Юбилейный». В авторской интерпретации спортсменки «средневековая» сказка о заколдованной девушке, влюбленном принце и злом волшебнике превратилась в красочное представление для всей семьи.

В главных ролях новогоднего шоу выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и другие именитые фигуристы.

Камерный ансамбль классической музыки Beatles & Baroque

Камерный ансамбль классической музыки Beatles & Baroque

Фото: Beatles & Baroque

Камерный ансамбль классической музыки Beatles & Baroque

Фото: Beatles & Baroque

27 и 28 декабря в Доме Архитектора выступит проект камерного ансамбля классической музыки Beatles & Baroque, объединивший талантливых исполнителей любовью к наследию легендарной четверки в удивительно органичном сочетании с музыкой эпохи барокко, с ее неспешными мелодическими ходами и затейливой орнаментикой.

Изящная стилизация композиций The Beatles под манеру Баха, Вивальди, Генделя и Корелли — прекрасный повод по-новому услышать знакомые мелодии битлов в оригинальной концепции шедевров XVIII века. Представьте, как может звучать «Help! I need somebody!» в манере «Времен года» Вивальди, а «Hey Jude» в стилистике барочной полифонии Баха?

Группа Crush string quartet

Группа Crush string quartet

Фото: Crush string quartet

Группа Crush string quartet

Фото: Crush string quartet

В этот же день, 27 декабря, в концертном зале «Колизей» на Невском проспекте выступит Crush string quartet с программой «Мировые рок — хиты». Все, под что вы подростком плакали в комнате. Все, что родители грозились выбросить, если не подтянете алгебру. Под что впервые поцеловались, встречали рассвет на выпускном. Музыка у костра в походе с лучшими друзьями. И все — в этом струнном концерте. Для вас прозвучат хиты Linkin Park, Rammstein, AC/DC, Queen, Nirvana, Gorillaz и других знаменитых групп.

Сцена из спектакля «Лебединое озеро»

Сцена из спектакля «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

Сцена из спектакля «Лебединое озеро»

Фото: Эрмитажный театр

Мы же говорили о том, что будет много классики? 27 декабря постановку по уже упомянутому «Лебединому озеру» покажут на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского симфонического оркестра. Роль Ротбарда исполнит Фарух Рузиматов. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать истинным шедевром Русского классического балета. В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятия, которая найдет отражение в каждом, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена.

Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбард. Атмосфера волшебного действа не покинет вас до последней минуты.

Параллельно в клубе «Космонавт» Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» исполнят песни группы «Наутилус Помпилиус». Зрителей 27 декабря ждут любимые хиты и особенные песни удивительной судьбы, ставшие саундтреком целого поколения. Музыканты сыграют ретроспективную программу из главных жемчужин творческого наследия «Наутилуса».

Если все надоело и хочется послушать композиции из знаменитых лент, то выручит концерт «Саундтреки к кинофильмам». Он пройдет 28 декабря в концертном зале «Колизей Арена» на Невском проспекте. Здесь популярные мелодии из любимых картин оживают в неподражаемом исполнении Балтийского симфонического оркестра, открывая тайны бесконечной вселенной мирового кинематографа. Насыщенная программа этого вечера состоит из известных мелодий к фильмам «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь», а также саундтреков из «Игры престолов», «Крестного отца» и «Гарри Поттера».

Специальный новогодний концерт группы «Чиж & Cо» пройдет в клубе «Космонавт» 29 декабря. Публику ждет программа, наполненная самыми любимыми песнями и главными хитами за всю историю коллектива, которому в этом году исполнилось 30 лет. Бессменный лидер команды Сергей Чиграков как никто другой умеет создать на площадке клуба атмосферу теплого, душевного квартирника. Конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление.

На концерты «Чижа» приходят семьями. Колокольчик из «Полонеза» все еще звучит соль-диезом, школьный оркестр из «Вечной молодости» репетирует в каморке, что за актовым залом, а «Фантом» продолжает набирать высоту.

Сцена из циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик»

Сцена из циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик»

Фото: Большой Московский цирк

Сцена из циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик»

Фото: Большой Московский цирк

Теперь же, когда уши основательно устали, пора задействовать глаза. С 29 декабря по 8 января в КСК «Арена» состоятся новогодние гастроли Большого Московского цирка с премьерой циркового шоу «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

Зрители смогут увидеть дрессированных верблюдов и пум, трюки на воздушных полотнах без страховки на высоте 14 метров, умилительное шоу собак и балерину, выполняющую грациозные па на спине скачущей лошади. В версии Большого Московского цирка конец трогательной истории любви оловянного солдатика и бумажной танцовщицы не будет печальным: их ждут невероятные приключения, полные опасностей и чудес, но добро и любовь непременно победят.

Завершим подборку инструментальным концертом «Штраус-гала» в исполнении Балтийского симфонического оркестра — он прозвучит 29 декабря в Итальянском просвете Государственного Эрмитажа. Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены: прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов, а также арии, дуэты и ансамбли из оперетт.

Подготовил Андрей Маркелов

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