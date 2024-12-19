Советы двустороннего

В Перми могут вернуть двустороннее движение на улицах Монастырской и Окулова. Это связано с планируемым возведением нового моста и активной застройкой этих территорий. Сегодня в этом районе есть сложности с общественным транспортом. Однако для возвращения двустороннего движения необходимо множество согласований.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Краевые власти рассматривают возвращение двустороннего движения по ул. Монастырской от Комсомольского проспекта до ул. Попова. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в министерстве транспорта Пермского края, территория, прилегающая к улицам Монастырская и Окулова, от Комсомольского проспекта до ул. Дзержинского, не имеет достаточно удобного транспортного обслуживания. По этим дорогам не организовано движение общественного транспорта, а движение индивидуального транспорта зачастую происходит с избыточными перепробегами. Как сообщили в ведомстве, несколько лет назад вырабатывались мероприятия по улучшению транспортного обслуживания рассматриваемых территорий. «Расчеты с использованием транспортной модели города показали, что одним из эффективных мероприятий может стать возвращение двустороннего движения по улицам Монастырской и Окулова»,— сообщили в минтрансе.

В настоящее время разработка долгосрочных проектов, затрагивающих названные улицы, ведется с условием перевода улиц в дальнейшем в двухсторонний режим. В частности, с учетом этого разработано примыкание к ул. Окулова подходов к новому мосту через Каму, подъезд к гостинице вблизи перекрестка улиц Монастырской и Попова и др.

«Решению о переводе этих улиц в двухсторонний режим будет предшествовать комплекс подготовительных работ: доведение проезжей части до необходимых габаритов, организация дополнительных полос для поворотных маневров, установка светофоров, обустройство автобусных остановок и другое»,— сообщили в министерстве. В ведомстве уточнили, что решение о том, в каком году будет реализовываться перечисленный комплекс мероприятий, еще не принято. Сроки будут зависеть от сроков строительства крупных инфраструктурных проектов, в том числе подходов к новому мосту.

Напомним, одностороннее движение по ул. Монастырской (тогда ул. Орджоникидзе) было введено 8 июля 2006 года. Решение объяснялось неблагополучной транспортной обстановкой в этом районе: ограниченная пропускная способность улиц, прохождение городских транзитных потоков, неупорядоченная парковка транспортных средств. Планы по возвращению двустороннего движения разрабатывались еще в 2021 году, однако так и не были реализованы.

В департаменте транспорта администрации Перми напомнили, что в данный момент на участке ул. Монастырской от ул. Крисанова до площади Гайдара работает маршрут №35. «При обустройстве полноценной дорожной инфраструктуры с посадочными площадками департамент транспорта рассмотрит возможность запуска дополнительного маршрута в целях улучшения транспортной доступности этой территории»,— уточнили в департаменте.

Как сообщил источник в сфере планирования транспортного движения Перми, для реализации этого проекта необходимо провести большую подготовительную работу. В частности, часть дороги нуждается в расширении, необходимо поставить дополнительные светофоры и сделать фиксаторы для исключения запрещенных маневров. Собеседник «Ъ-Прикамье» отметил, что также необходимо оборудовать остановки общественного транспорта, так как на этой территории они расположены в большой удаленности. Между тем, сегодня в районе расположено большое количество офисных зданий и идет активная жилая застройка.

Депутат, руководитель «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный считает, что решения о движении транспорта по тем или иным улицам принимаются на основании экспертных данных. «Была история когда по каким-то причинам закрыли движение по улице Кирова (сейчас улица Пермская- «Ъ-Прикамье). Тогда, мне кажется, уровень принятия решения был другой. Сегодня подобные решения принимаются с учетом исследований а так же при использовании транспортного моделирования. То есть анализируются потоки машин, автобусов, трамваев, пешеходов. Я уверен, что сейчас при принятии решения не основываются на мнении одного человека, а на изучении этой проблемы и понимании того, что это будет более комфортно для граждан нашего города», - считает господин Бесфамильный.

Перевозчик Александр Богданов заметил, что сегодня этот участок дороги действительно не обеспечен общественным транспортом. Однако он напомнил, что дорогу сделали односторонней, так как она очень узкая. Любая авария, по его словам, и вовсе застопорит движение, а объехать затор там негде. По словам перевозчика, пустить здесь транспорт большой вместимости будет проблематично, для этого нужно как минимум расширить проезжую часть. Более того, напомнил предприниматель, утром и вечером светофор на перекрестке улиц Монастырской и Попова работает большую часть времени для пропуска транспорта с коммунального моста в город и обратно.

Доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов считает намерение вернуть улице Монастырской двустороннее движение логичным. По его словам, это связано с развитием городской инфраструктуры. Господин Якимов напомнил, что уже определено место будущего створа третьего моста через Каму, поэтому нужно заранее планировать транспортные потоки, организовывать развязки и работу перекрестков. Эксперт заметил, что односторонние улицы вообще не очень удобны с точки зрения эксплуатации, поэтому делать односторонние дороги можно только в крайнем случае.

Ирина Суханова