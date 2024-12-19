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Ярославский космонавт во второй раз вышел в открытый космос

Ярославский космонавт Алексей Овчинин вышел в открытый космос с борта Международной космической станции в рамках 72-й длительной экспедиции. Выходной люк был открыт в 18:35. Трансляцию вел «Роскосмос».

Первым в открытый космос вышел другой космонавт, Иван Вагнер, для него это первый выход, за ним последовал и Алексей Овчинин. В открытом космосе космонавты пробудут 6 часов 43 минуты. Основные задачи — это установка и снятие научной аппаратуры на внешней поверхности модулей российского сегмента.

«Во время выхода на служебном модуле "Звезда" космонавты смонтируют и подключат рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН в рамках эксперимента "Монитор всего неба", а также заменят четыре фиксирующие платы»,— сообщили в Роскосмосе.

Алексей Овчинин

Алексей Овчинин

Фото: Сайт Роскосмоса, ЦПК

Алексей Овчинин

Фото: Сайт Роскосмоса, ЦПК

«Ъ-Ярославль» сообщал, что экспедиция началась 11 сентября и продлится 202 суток, планируются выход в открытый космос и проведение научно-прикладных исследований.

Алла Чижова

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