Скончался советник гендиректора «Татэлектромонтажа» Альберт Бикмуллин

Советник генерального директора компании «Татэлектромонтаж» Альберт Бикмуллин скончался. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

«Светлая память об Альберте Бикмуллине навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех, кто его знал и уважал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Альберт Бикмуллин много лет работал в органах исполнительной власти столицы Татарстана. Он был главой комитета по делам детей и молодежи. Также Альберт Бикмуллин более 10 лет работал первым заместителем главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов. В пресс-службе мэрии отметили, что советник гендиректора «Татэлектромонтажа» внес весомый вклад в развитие Казани.

Диана Соловьёва