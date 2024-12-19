В Черноземье наибольший рост страдающих ожирением фиксируют в Орловской области

Среди регионов Черноземья наибольший рост граждан, страдающих ожирением, наблюдается в Орловской области, следует из рейтинга Finexpetriza на основе данных Росстата, полученных в рамках наблюдения о рационе питания россиян за 2023 год. В регионе с 2018-го по 2023 год численность такого населения в возрасте от 19 лет увеличилась с 401,7 тыс. (66,6% от общего числа жителей области) почти до 429 тыс. человек (75,8%) или на 6,8%.

В Белгородской области показатель вырос с 64,5% (808,5 тыс. человек) до 69,5% (846,9 тыс. человек) или на 4,7%. В Тамбовской области взрослых, страдающих ожирением, стало больше на 2,6%: с 606 тыс. (70,7%) до 621 тыс. человек (77,4%).

В других трех регионах Черноземья показатель снизился. Так, Воронежской области он уменьшился с 64,8% от общего числа жителей региона (1,24 млн человек) до 62,9% (1,17 млн) — на 6%. В Липецкой области число людей, страдающих ожирением, сократилось с 64,7% (606,2 тыс. человек) до 63,9% (576,6 тыс. человек) — на 4,9%. В Курской области показатель составил 68,1% (582 тыс. граждан) за прошлый год против 68,4% (612,5 тыс. граждан) в 2018-м (уменьшение на 5%).

В целом в России численность взрослого населения, страдающего ожирением, за пять лет сократилась на 14,8%, или на 3,7 млн человек, подсчитала Finexpertiza. При этом на сопоставимую величину — 3,7 млн человек, или 8% — увеличилась категория людей, находящихся в состоянии предожирения.

Как отметила президент Finexpetriza Елена Трубникова, за пять лет россияне стали ответственнее относится к своему питанию, но тем не менее «есть куда расти»: «Недостаточно внимания уделяется потреблению питьевой воды — порядка 60% россиян старше 14 лет выпивают менее одного литра воды в день, а около половина из этой группы — менее 500 мл. Кроме того, только треть граждан, прежде чем приобрести продукты, изучает информацию на этикетках. За пять лет практически не наблюдается прогресса в ускорении этих здоровых привычек».

Анастасия Колпачева