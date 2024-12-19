В пятницу в Черноземье будет облачно без осадков, от -11°С до +4°С

В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 20 декабря, будет облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от -11°С до +4°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Белгороде температура за сутки составит от +1°С до +4°С. В течение суток будет облачно без осадков.

В Воронеже ближайшей ночью ожидается облачность и кратковременный снег при -5°С. Днем температура поднимется до +3°С, будет облачно без осадков.

В Курске и Орле температура составит 0°С…+3°С. В течение суток в облцентрах ожидается облачность без осадков.

В Липецке ночью ожидается облачность, временами пойдет снег при -9°С. Днем будет облачно без осадков при +2°С.

В Тамбове температура ночью составит -11°С, прогнозируется облачность без осадков. Днем — так же облачно без осадков при +2°С.

Анастасия Колпачева