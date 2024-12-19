В Уфе проверяют информацию о получении травмы школьником

Прокуратура Кировского района Уфы проверяет информацию о получении травмы учеником лицея. Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, публикация о том, что школьника доставили в больницу, выявлена в интернете. Надзорное ведомство оценит соблюдение безопасности в учебном заведении, а также о профилактической работе с детьми.

Как сообщает «Башинформ», ребенка избили школьники. Пострадавшего увезли в больницу, он находится в реанимации. По данным «Ъ-Уфа», инцидент произошел в лицее №160.

Майя Иванова