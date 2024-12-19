Выплаты на приемных детей в Башкирии могут вырасти в 2025 году

В Башкирии могут повысить выплаты опекунам (попечителям) на содержание ребенка, следует из проекта закона республики, разработанного министерством семьи, труда и социальной защиты населения региона. Документ размещен на официальном портале Башкирии для общественного обсуждения, которое продлится до 25 декабря.

Изменения предлагается внести в два закона. Первый из них — закон РБ от 17 декабря 2004 года «О вознаграждении, причитающемся приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье». Его могут дополнить пунктом, что в случае воспитания в приемной семье четырех и более приемных детей вознаграждение выплачивается обоим приемным родителям.

Второй документ — закон РБ от 28 декабря 2005 года «О порядке и размере выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка». Предлагается с 1 января 2025 года на приемного ребенка до трех лет выплачивать 11,6 тыс. руб., на ребенка старше трех лет — 11,2 тыс. руб. в месяц. В прежней редакции закона в 2025 году должны были ежемесячно выплачивать за приемного ребенка 9,3 тыс. руб. и 8,95 тыс. руб. соответственно. Повысить могут и выплаты на приемного ребенка-инвалида. Если ранее на такого ребенка до трех лет было заложено 11,2 тыс. руб., а старше трех лет — 10,7 тыс. руб. ежемесячно, то в новой редакции суммы могут быть увеличены до 13,97 тыс. и 13,4 тыс. руб. соответственно.

Майя Иванова