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Свердловским властям поручили исполнять задачи, которые поставил Путин

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил властям региона незамедлительно включиться в выполнение задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин на прямой линии, сообщил департамент информационной политики области.

Евгений Куйвашев смотрит прямую линию с Владимиром Путиным

Евгений Куйвашев смотрит прямую линию с Владимиром Путиным

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев смотрит прямую линию с Владимиром Путиным

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона потребовал готовности для оперативного реагирования и проведения соответствующей работы. «В адрес главы государства поступило значительное количество вопросов с территорий. Прошу всех отслеживать поручения президента России, связанные с вашими профилями работы»,— сказал господин Куйвашев.

Напомним, президент России Владимир Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, объединенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 30 минут, он ответил на более чем 70 вопросов журналистов и россиян, которые касались международных отношений, а также затрагивали темы выплат участникам боевых действий, миграционной политики, жилищных условий граждан, инфляции и роста заработка населения.

Ирина Пичурина

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