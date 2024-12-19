Ушел из жизни олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

Ушел из жизни Заслуженный мастер спорта СССР по волейболу, игрок легендарных ленинградских ВК «Спартак» и «Автомобилист» Владимир Дорохов. Ему было 70 лет. О смерти господина Дорохова сообщили в пресс-службе петербургского комитета по физической культуре и спорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Фото: Пресс-служба комитета по физической культуре и спорту

«Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и РОО "Олимпийский Совет Санкт-Петербурга" выражают искренние соболезнования и слова поддержки родным, близким, коллегам и ученикам Владимира Вячеславовича»,— написали в Telegram-канале комитета.

О времени и месте прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Владимир Дорохов — олимпийский чемпион 1980 года (Москва) и серебряный призер Олимпиады 1976 года, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, победитель Кубка мира. Господин Дорохов также был награжден орденом «Знак Почета». Цвета волейбольных команд «Спартак» и «Автомобилист» он защищал с 1975 по 1986 годы.

Дарья Астанина