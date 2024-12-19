С экс-подрядчика Павловского парка взыскали 8,7 млн ущерба

Красноперекопский райсуд Ярославля взыскал с ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» 8,7 млн руб. в качестве ущерба, нанесенного особо охраняемой природной территории «Павловский парк». Об этом сообщили в пресс-службе ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Напомним, что компания благоустраивала парк. С иском в суд обратились природоохранный прокурор и министерство лесного хозяйство и природопользования. Основанием для иска послужили результаты проверки прокуратуры.

«Было выявлено, что ответчик при проведении работ по благоустройству особо охраняемой природной территории регионального значения – памятника природы "Павловский парк на берегу р. Волги" допустил повреждение почвенного покрова, зеленых насаждений, а также загрязнение и захламление парка строительными отходами»,— сообщили в суде.

По итогам этих нарушений памятнику природы был причинен ущерб на 8,7 млн руб. Решение суда в законную силу еще не вступило, и может быть обжаловано.

Напомним, что контракт с подрядчиком расторгли, доделывало благоустройство муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхозстрой».

Алла Чижова