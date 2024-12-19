Мэр Сочи: сочинцы готовы присоединиться к уборке мазута в Анапе

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что сочинцы в случае необходимости готовы организованно присоединиться к устранению последствий разлива мазута в Анапе. В своем Telegram-канале мэр также поблагодарил жителей и организации, которые уже самостоятельно проявили инициативу и помогают волонтерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Во время прямой линии Владимира Владимировича в 2023 году наши жители направили 6231 обращение. По каждому даны разъяснения. 205 из них связаны с крупными инфраструктурными задачами, они у нас на контроле длительного исполнения со сроком до 2030 года. По итогам сегодняшней прямой линии президента России и обработки данных Общероссийским народным фронтом мы также получим все вопросы от сочинцев. Без внимания ни один не оставим», – написал также господин Прошунин.

Помимо этого мэр прокомментировал слова президента о необходимости избавиться от пробок на подъезде к Сочи. Андрей Прошунин отметил, что обход Адлера значительно разгрузит улично-дорожную сеть и улучшит транспортное сообщение между районами.

Также глава Сочи рассказал, что сочинцы участвуют в восстановлении новых регионов РФ. В Мариуполе специалисты курорта восстановили и передали муниципалитету 50 жилых домов, корпус больницы и школу искусств, сдали детсад. Участвуют сочинцы и в восстановлении ряда других объектов.

Вячеслав Рыжков