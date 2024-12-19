Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность автомобильных дорог к 16:50 сегодня, 19 ноября, достигла девяти из десяти баллов, следует из данных сервиса «Яндекс Пробки». Ранее в столице прошел снегопад.

Движение затруднено на центральных улицах города, вылетных магистралях и большей части МКАДа. На Садовом и Третьем транспортном кольцах произошло несколько ДТП.

Улицы Варварка и Ильинка перекрыты. Движение ограничено в связи с «Итогами года» с Владимиром Путиным, которые проходили в Гостином Дворе.

Из сервиса «Яндекс Пробки» следует, что пробки на уровне девяти баллов сохранятся в Москве примерно до 19:00. Движение на дорогах станет свободным после 22:00.