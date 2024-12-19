Железнодорожникам насчитали ущерб

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит иск главного управления лесами по региону о взыскании 136,4 млн руб. с ОАО «Российские железные дороги». Ранее было принято заявление на сумму 52,3 млн. Это суммы ущерба, причиненного лесному фонду в результате пожаров. Всего за два года ведомство направило к РЖД 12 исков о взыскании ущерба от пожаров на общую сумму более 270 млн руб. По данным истца, в последних заявлениях с самыми большими требованиями речь идет об ущербе, причиненном 20 пожарами, которые произошли в 2019–2021 годах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск главного управления лесами по региону к ОАО «Российские железные дороги» о взыскании 136,4 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 23 января 2025 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В определении суда указано, что главное управление лесами Челябинской области добивается взыскания материального ущерба, причиненного лесной растительности в результате пожара на землях лесного фонда. Аналогичный иск на сумму 52,3 млн руб. от ГУ лесами к РЖД арбитражный суд региона начал рассматривать в ноябре.

«Лесные пожары, по факту которых взыскивается ущерб с ОАО “РЖД”, произошли в 2019–2021 годах на территориях Миасского, Каслинского, Кунашакского, Усть-Катавского, Уфалейского и Шершневского лесничеств. Всего 20 лесных пожаров на площади 155,1 га»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области.

Каким образом была установлена виновность Российских железных дорог в возникновении этих пожаров, в ведомстве не уточнили.

Представитель истца отметил, что подача исков о взыскании ущерба с виновников лесных пожаров через несколько лет после происшествия — обычная практика, поскольку на подсчеты размеров причиненного вреда необходимо много времени. Бывает, что часть насаждений погибает безвозвратно, а часть восстанавливается.

Представители ответчика от комментариев по этим делам отказались.

«В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде, от комментариев процессуальных нюансов воздерживаемся»,— ответили “Ъ-Южный Урал” в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

По данным картотеки арбитражных дел, всего в 2024 году главное управление лесами Челябинской области предъявило РЖД восемь исков о взыскании ущерба, причиненного пожарами на землях лесного фонда. Еще четыре аналогичных заявления были поданы в 2023 году. Общая сумма предъявленных железнодорожникам требований за два года превысила 270 млн руб. Минимальная сумма иска составляет 247 тыс. руб., максимальная — 136,4 млн. Ни по одному делу решение не принято. По пяти искам, поданным в прошлом году и в начале этого, по ходатайству РЖД проводятся экспертизы, которые должны установить причины пожаров, их фактическую площадь и размеры ущерба. Эти возгорания произошли в мае 2021 года

Для Челябинской области пожароопасный сезон 2021 года стал одним из самых напряженных за последние годы. Тогда, по данным ГУ лесами по региону, было ликвидировано более 1,1 тыс. природных пожаров на площади 43,5 тыс. га. Это почти в два раза по количеству и почти в шесть раз по площади превысило показатель предыдущего года. В июле 2021 года в результате перехода лесного пожара на земли населенных пунктов сгорели более 70 домов в поселках Джабык и Запасное в Карталинском районе. По данным департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, ущерб от лесных пожаров в Челябинской области в 2021 году превысил 1 млрд руб.

Юлия Гарипова