ERR: власти Эстонии поддержали запрет для граждан на участие в мероприятиях в РФ

Правительство Эстонии на заседании сегодня, 19 декабря, поддержало инициативу министра иностранных дел Маргуса Цахкна, предлагавшего запретить гражданам Эстонии участвовать в проходящих в России и Белоруссии мероприятиях. Как сообщает ERR, инициатива была одобрена, поскольку, как считают в правительстве, защищает эстонскую молодежь от российского и белорусского влияния.

«Детские лагеря в России и Беларуси явно идеологически заряжены, их главная цель — привить российское имперское мышление. <...> Такие лагеря также являются плодородной почвой для налаживания связей и вербовки, которые впоследствии могут быть использованы российскими спецслужбами»,— считает господин Цахкн.

Помимо участия в мероприятиях в РФ и Белоруссии решением правительства запрещается гражданам Эстонии получать деньги от организаций и лиц, которые занимаются продвижением российской и белорусской государственной повестки. За нарушение запретов предусмотрен штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Подробнее об отношениях Эстонии и России — в материале «Ъ»: «У Таллина своя колокольня».