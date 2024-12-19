Строительство Восточного обхода Липецка за 3 млрд рублей завершат в 2025 году

Завершение строительства Восточного обхода Липецка отложили на три месяца — с конца 2024 года на первый квартал 2025-го. В правительстве Липецкой области объяснили задержку сложностями, которые возникли у московского ООО «ТК «Руслан-1» при выполнении третьей очереди работ.

«Проблемой стало увеличение объемов земляных работ: почти по всей длине участка пришлось замещать грунт основания на глубину до 3,5 м. Природный оказался тиксотропным — он не выдерживал механического воздействия. Подрядчик засыпал в основание дороги около 160 тыс. кубометров привозного пескогрунта»,— рассказали в облправительстве.

Чиновники добавили, что затянулась и поставка шумозащитных экранов, которые установят вдоль трассы в Казинке в первом квартале 2025 года — уже после пуска движения, запланированного на декабрь. Коррективы внесли и работы смежных организаций: больше времени потребовалось на вынос газопровода. Также точная дата открытия проезда по новому участку зависит от срока завершения работ энергетиками. Участок строительства в четырех местах пересекают линии электропередач. Согласно нормам, высота от асфальта до проводов в таких местах должна быть не менее 7 м. Чтобы выполнить это условие, энергетикам пришлось менять несколько опор. Эта работа завершается.

Восточный обход Липецка замкнет транспортное кольцо вокруг областного центра и соединит автодорогу Липецк — Грязи с трассой Орел — Тамбов. Общая протяженность участка составляет 12 км. Совокупная стоимость проекта — 3 млрд руб. Первые два этапа выполняло подмосковное ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», известное в Черноземье завершением реконструкции Красного моста в Орле. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В правительстве Липецкой области называют его «самым масштабным региональным дорожным проектом десятилетия».

«Для всей области завершение Восточного обхода Липецка — очень важное событие. Это вклад в безопасность наших жителей и в развитие социально-экономической сферы»,— уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова