Автозавод «Урал» планирует создать киберполигон совместно с ЧелГУ

«Автозавод „Урал“» (Миасс) и Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) подписали соглашение о создании совместного полигона по информационной безопасности. О сотрудничестве договорились на расширенном заседании регионального совета челябинского отделения «СоюзМаш России», сообщает пресс-служба областного минпрома.

Киберполигон — программно-аппаратная тренировочная платформа, на которой специалисты по информационной безопасности проходят обучение и проверяют навыки по обнаружению, анализу и устранению последствий компьютерных атак в рамках киберучений. Платформа создается в рамках исполнения указа президента РФ для обеспечения компьютерной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

Также на заседании регионального совета подписано соглашение о намерениях между ЧелГУ и Челябинским тракторным заводом. Сотрудничество предполагает создание научно-производственных объединений для подготовки и развития кадрового резерва, а также совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по реверсному инжинирингу, применению новых материалов и технологий, математическому моделированию.