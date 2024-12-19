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Опытному медицинскому физику в Сочи готовы предложить от 70 тысяч рублей

На должность медицинского физика требуется специалист с опытом работы в области планирования лечебно-диагностического процесса, проверки гамма-терапевтических установок и калибровки оборудования. Новому работнику готовы предложить зарплату от 70 тыс. руб. на руки. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Ресторанный комплекс ищет шеф-кондитера. Специалист сможешь зарабатывать от 150 тыс. руб. в месяц. Будущему работнику предстоит управлять кондитерским цехом, обучать персонал, контролировать качество продукции и разрабатывать новые десерты. Соискателю необходимо иметь опыт работы в ресторанной сфере и навыки управления командой.

Врач-рентгенолог может рассчитывать на доход от 190 тыс. руб. в месяц в Сочи. Основные задачи — диагностика заболеваний и подготовка заключений по рентгеновским снимкам. Кандидату необходимо иметь опыт работы не менее трех лет.

Для тех, кто ищет необычную работу, открыта вакансия хранителя мира аттракционов с зарплатой до 43 тыс. руб. Специалисту предстоит участвовать в мероприятиях велком-зоны, консультировать гостей и создавать праздничную атмосферу.

Для любителей работы на свежем воздухе открыта вакансия в хаски-центре с доходом до 120 тыс. руб. Обязанности включают уход за собаками, уборку территории, кормление и общение с гостями.

В Сириусе требуется концертмейстер с зарплатой до 70 тыс. руб. Специалисту предстоит проводить занятия по ансамблевой игре, участвовать в культурных мероприятиях и развивать навыки обучающихся.

Мария Удовик

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