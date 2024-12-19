Путин заявил, что перестал считать санкции против России

Владимир Путин заявил, что уже не считает количество введенных санкций против РФ, но их уже более 40 тыс. По его оценке, Запад боится конкуренции, поэтому вводит санкции против России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Чего они боятся — конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции» — так президент ответил на вопрос журналиста «Ямал-Медиа» Андрея Жижина о причинах стремления западных стран ограничить российские проекты в Арктике с помощью санкций.

Владимир Путин отметил, что такие способы борьбы с конкуренцией могут плохо сказаться и на самих западных странах: они утратят конкурентную способность. «Мешают ли нам они (санкции.— ''Ъ'')? Мешают. Создают ли они нам проблемы? Создают. Смогут ли они нас убить окончательно? Нет, не смогут»,— сказал президент. По его словам, санкции нанесут России определенный ущерб, но она сможет выйти «из этой ситуации так же», как из ситуации, возникшей при поставках энергоносителей.

16 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 15-й пакет ограничительных мер против России. В сентябре министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что за последние десять лет западные страны ввели против России в общей сложности свыше 21 тыс. санкций. В феврале текущего года «РИА Новости» подсчитало, что с февраля 2022 года в отношении России было введено 15 628 санкций.