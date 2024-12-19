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МегаФон запускает продажи планшетов Fontel

МегаФон начал продажи планшетов под собственной торговой маркой Fontel. Это современные устройства с поддержкой всех необходимых функций, в том числе LTE, видеозвонков и GPS. Приобрести планшеты Fontel можно в интернет-магазине МегаФона и в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Планшеты Fontel представлены двумя моделями: FT800 и FT1000. В новинках предусмотрена поддержка голосовых вызовов, LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Оба устройства имеют встроенную память 32 Гбайт, кроме того, планшеты оснащены слотом под съёмную карту памяти microSD.

У модели FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов с разрешением 800х1280 пикселей. Модель оснащена основной камерой 2,0 Мп и фронтальной 0,3 Мп. Диагональ экрана у старшей модели FT1000 чуть больше и составляет 10,1 дюйма, а разрешение — 1280x800 пикселей. Чёткость основной камеры — 5,0 Мп, фронтальной — 2,0 Мп.

Разработкой и поставками планшетов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge. Перед поступлением в продажу новые гаджеты проходят всестороннюю проверку в собственной лаборатории МегаФона, и планшеты Fontel также были исследованы профильными специалистами — они провели тестирование обеих моделей на выполнение требований оператора к абонентскому оборудованию. В частности, были проверены скорость передачи данных, корректность переходов между технологиями, работоспособность услуг — например, VoLTE и VoWiFi.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

МегаФон расширяет ассортимент товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой. В январе 2023 года были представлены телефоны Fontel, продажи которых за 10 месяцев текущего года в 4 раза превысили показатели продаж за аналогичный период 2023 года. Умные часы Fontel появились в продаже в мае 2023 года, и в мае-октябре 2024 года спрос на них оказался на 112% выше, чем в первые полгода продаж.

«Мы ожидаем высокого темпа продаж наших планшетов. В них есть всё необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены. Аудитория хорошо встречает гаджеты наших собственных торговых марок, мы будем наблюдать за спросом на планшеты и в перспективе рассчитываем расширить их ассортимент», — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Линейка товаров под собственной торговой маркой Fontel включает 9 моделей кнопочных телефонов, 2 модели планшетов и 18 моделей смарт-браслетов и умных часов для детей и взрослых. Интерес к гаджетам, выпускаемым МегаФоном под собственным брендом, растёт: спрос на них в январе-ноябре текущего года стал выше более чем на 300% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

ПАО «МегаФон» Юр. адрес: Россия, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 41 ОГРН 1027809169585

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