С 2025 года материнский капитал на Кубани увеличат до 161 тысячи рублей

В 2025 году в Краснодарском крае региональный материнский капитал планируют увеличить до 161 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во время прямой линии президент России Владимир Путин, обсуждая вопросы демографии, отметил особую значимость материнского капитала как эффективного инструмента поддержки семей. В свою очередь, губернатор Краснодарского края подчеркнул, что забота о многодетных семьях является одним из главных приоритетов региона.

По словам Владимира Путина, уровень рождаемости в России составляет 1,41%. Для обеспечения воспроизводства необходимо увеличить коэффициент минимум до 2,1%, а для роста населения — до 2,3%. Для этого в России выплачивается единое пособие для семей с детьми — от беременности женщины до достижения ребенком 18 лет. Эти пособия получают свыше 10 млн детей и примерно 320 тыс. беременных женщин. Важным аспектом является материнский капитал. Также сохраняется семейная ипотека под 6%. Около 420 тыс. руб. выплачивают семьям, где появляется третий ребенок, для погашения этой ипотеки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что за прошедшие 5 лет в регионе количество многодетных семей увеличилось на 28%. Сейчас их более 93 тыс., в них воспитывают более 306 тыс. детей. Для них в крае предусмотрено порядка 30 мер соцподдержки. Все выплаты ежегодно индексируются. По словам главы Кубани, в 2024 году на выплаты семьям выделили 22,3 млрд руб., в том числе 16,6 млрд руб. — на ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка. Предоставляется также региональный материнский капитал на третьего и последующего ребенка. В 2024 его размер составил 154 тыс. руб., средствами уже воспользовались более 5 тыс. семей. В следующем году его увеличат на 7 тыс. руб. Многодетным семьям на погашение ипотеки предоставляют компенсации за земельные участки в размере 300 тыс. руб.

Губернатор также рассказал о мерах социальной поддержки, которые были введены в этом году для многодетных семей. В частности, они получают 30-процентную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Кроме того, родители могут компенсировать часть затрат на обучение своих детей по программам среднего профессионального образования — от 30 до 50%. В школах, техникумах и колледжах дети могут питаться бесплатно. Школьники также имеют возможность пользоваться общественным городским и пригородным транспортом бесплатно, а также посещать выставки и музеи. Многодетные семьи также имеют приоритет при заключении социальных контрактов – им предоставляют до 350 тыс. руб.

Кроме того, в Краснодарском крае сохранили существующие меры поддержки, в том числе обеспечение лекарствами детей до 6 лет и ежегодную выплату на каждого ребенка — 6 тыс. руб. С 2025 года ее можно будет направить на покупку спортивной и школьной формы.

Алина Зорина