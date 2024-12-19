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Гладков: Белгородская область получит 700 млн рублей на покупку медоборудования

Белгородская область получит 700 млн руб. на покупку 120 единиц медицинского оборудования в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным облправительства, на эти средства планируют закупить два аппарата для МРТ, один из них установят в поликлинике №1 Белгорода, а другой — в детской поликлинике, которую должны построить в облцентре в 2025 году. Кроме того, закупят 12 маммографов, 17 аппаратов УЗИ, восемь рентгеновских систем.

«Понимаем, что оборудование, которое устарело, необходимо заменить. Также уделяем внимание подготовке специалистов в медицинских классах, в медколледжах, медицинском институте. Это одно из важнейших направлений нашей работы»,— заявил Вячеслав Гладков.

В октябре губернатор сообщал, что за три года на обновление станций скорой помощи в Белгородской области было выделено 500 млн руб. В частности, на эти средства приобрели 129 автомобилей. За это время в закупку медоборудования было вложено 20 млн руб.

Анастасия Колпачева

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