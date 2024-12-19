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Ярославскую область ждут погодные качели

В Ярославской области ожидается сильный снегопад, который сменится дождем, а также оттепель после мороза. Об этом предупреждают в управлении МЧС и «Ярэнерго».

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Ожидается, что непогода задержится в регионе до вечера 20 декабря. В ночь с четверга на пятницу температура воздуха упадет до минус 16 градусов, а днем в пятницу поднимется до плюс 3 градусов. В «Ярэнерго» сообщили, что мокрый снег перейдет в дождь. На дорогах прогнозируется гололедица, также возможен сход снега с крыш.

В ГУ МЧС предупреждают о возможных обрывах линий связи, нарушениях в работе коммунальных услуг, обрушениях аварийных крыш зданий. К устранению последствий уже готовы 62 бригады энергетиков.

Алла Чижова

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