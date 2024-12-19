В центре Перми демонтируют незаконные рекламные объекты

В Ленинском районе Перми снесут семь незаконно установленных и движимых проекционных объектов рекламного оборудования. Согласно распоряжению главы территориального органа Константина Дароватовского, сносу подлежат объекты по адресам: ул. Куйбышева, 31; Ленина, 60; Сибирская, 19а; Пушкина, 9; а также на Комсомольском проспекте, 15в.

Как следует из документа, принудительный демонтаж, перемещение и временное хранение объекта осуществляется МКУ «Содержание муниципального имущества».

Напомним, расчистка улиц от незаконных павильонов и других объектов, которые портят облик города, была активизирована в год 300-летия Перми по поручению губернатора Дмитрия Махонина.