Туринск возглавил участник СВО Владимир Моисеев

Депутаты думы Туринска (Свердловская область) избрали главой городского округа участника специальной военной операции (СВО) Владимира Моисеева, сообщили в пресс-службе думы. Кандидатуру господина Моисеева поддержали 12 из 16 депутатов, присутствующих на заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба думы Туринского городского округа Фото: Пресс-служба думы Туринского городского округа

Владимир Моисеев в 2017-2022 годах был депутатом думы Туринска, до избрания главой работал ведущим инженером диспетчерского свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и служил по контракту в зоне спецоперации. «Сейчас мне предстоит уволиться из армии, это процедура серьезная, в ближайшие дни буду заниматься этим. Получу все документы на руки, юридические консультации»,— сказал он.

Господин Моисеев отметил, что совместно со своими заместителями пересмотрит стратегию развития Туринска до 2030 года. «Необходимо разбить на более короткие сроки, установить более четкие задачи и начинать действовать»,— пояснил он.

По данным сайта думы, всего на пост главы претендовали шесть человек. По итогам конкурса по отбору кандидатов комиссия отобрала трех человек: директора МУП ЖКХ «Теплосеть» в Туринске Андрея Струина, заместителя главы Туринска Александра Тверитинова и Владимира Моисеева.

Господин Моисеев сменил на посту Александра Пузырева. С 2000 года господин Пузырев занимал должность заместителя главы Туринска по экономике, в 2019 году возглавил муниципалитет.

По данным Свердловскстата, на начало 2024 года в Туринском городском округе проживало 23,6 тыс. человек, в 2023 году — 23,7 тыс. человек.

Василий Алексеев