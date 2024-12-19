Главе СКР доложат о нападении бродячих собак на 10-летнюю девочку под Пензой

Начальник пензенского следственного управления Владимир Игнатенков доложит о результатах процессуальной проверки по информации о нападении стаи бродячих собак на малолетнюю в Заречном. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Исполнение поручения и ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

По данным соцмедиа, в этом месяце 10-летняя девочка подверглась нападению агрессивных собак около городской поликлиники в Заречном. Животные укусили ребенка. В городе наблюдается бездействие в части отлова бродячих собак, хотя животные нападали на местных жителей и раньше.

Павел Фролов