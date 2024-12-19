Объем инвестиций в основной капитал Челнов в 2024 году составит 91,5 млрд руб.

Объем инвестиций в основной капитал города Набережные Челны по итогам 2024 года составит 91,5 млрд руб. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития.

Объем инвестиций в основной капитал города по итогам предыдущего года составлял 84,5 млрд руб.

По состоянию на 1 октября текущего года резидентами территории опережающего развития «Набережные Челны» стали 50 компаний, в саму экономику города вложено более 45 млрд руб. инвестиций и осуществлено 37 млрд руб. капитальных вложений.

Влас Северин