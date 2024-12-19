Экс-замглаве Шадринска ужесточили приговор за взятки

Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда изменила приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Шадринска Татьяны Тугановой. Это второе решение апелляционной инстанции, добавившее к штрафу лишение свободы. Информация опубликована в telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курганской области.

Впервые Татьяне Тугановой вынесли приговор в августе 2023 года. Шадринский районный суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По данным суда, директор подрядной организации ООО «Строительная компания “Трэйс-регион”» Арам Апресян передал экс-замглавы Шадринска взятку. Взамен она подписала акты фактически не выполненных работ по реконструкции канализационных сооружений в городе. К тому же, Туганова утвердила акт, обосновывающий увеличение сметной стоимости оборудования, что привело к срыву контракта и ввода объекта в эксплуатацию. Ее приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 4 млн руб. и лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на шесть лет. Апресяна признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 2,8 млн руб.

Однако в январе 2024 года судебная коллегия Курганского областного суда смягчила наказания Тугановой и Апресяну. Их действия квалифицировали как передачу и получение взятки. В итоге экс-замглавы Шадринска оштрафовали на 2 млн руб. и лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года. Предпринимателя оштрафовали на 1 млн руб., но с учетом времени содержания под стражей снизили сумму до 700 тыс. руб.

В декабре состоялась новая апелляция. Тугановой вернули обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). По совокупности преступлений ей окончательно назначено наказание — семь лет и семь месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 4 млн руб. и с лишением занимать должности на госслужбе на пять лет. Апресяна приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. руб. Также суд определил взыскать в пользу администрации Шадринска ущерб в размере свыше 3 млн руб. с фигурантов. Кроме того, с бизнесмена взыскано более 30 млн руб.

Виталина Ярховска