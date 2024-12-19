Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о новом проекте в галерее «Беляево», посвященном художественной интерпретации самого продолжительного и сказочного времени года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галерея «Беляево» Фото: Галерея «Беляево»

В галерее «Беляево» открылась групповая выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI века». Галерея «Беляево» — не только одна из старейших московских галерей (она существует с 1988 года), но и крупнейший зал, который входит в объединение «Выставочные залы Москвы». А это, в свою очередь, единственная в России сеть арт-площадок, в составе которой уже 24 галереи. Пространство «Беляево» довольно сложное, в том числе из-за своих размеров — под 400 кв. м. Мы с сокуратором Лерой Галлай решили собрать групповую выставку: в ней участвуют 30 современных художников. Кстати, я до этого проекта был знаком лишь с третью из них, так что даже случился своеобразный open call. Выставка стала частью придуманного нами фестиваля «Русский стиль. Взгляд из XXI века», который проходит на разных площадках объединения уже второй год.

Заданная зимняя тема, пожалуй, волнует любого художника. Это самое правильное русское ощущение, мироощущение и цветоощущение. Зима в русском искусстве всегда была на особом положении. Как сказал на открытии художник Владимир Любаров: «Зиму я люблю даже больше, чем лето. И люблю зиму рисовать. Летом все как бы понятно: яркие листья, яркие дома, все немного даже агрессивно по цветам и краскам. А зимой все очень тонко, пастельно и очень мирно».

Художники собрались абсолютно разные. И по жанрам, и по техникам. Помимо традиционных живописи и графики, есть гобелены, работы из дерева и стекла, костюмы, инсталляции, фотографии. Часть работ выполнена специально к выставке. Самое длительное время года в нашей стране всегда находило отражение как в пластических искусствах, так и в поэзии, музыке, литературе. Поэтому мы добавили в экспозицию строки о зиме русских поэтов. Вот, к примеру, отрывок из стихотворения Юрия Левитанского «Как показать зиму»:

«…Безлюдный двор и елка на снегу точней, чем календарь, нам обозначат, что минул год, что следующий начат. Что за нелепой разной кутерьмой, ах, боже мой, как время пролетело. Что день хоть и длинней, да холодней. Что женщина... Но речь тут не о ней. Здесь речь о елке. В ней-то все и дело».

Дмитрий Буткевич