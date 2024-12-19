Под Челябинском пресекли незаконную добычу строительного камня

Челябинская природоохранная прокуратура выявила незаконную добычу строительного камня на Прохоро-Баландинском месторождении в Сосновском районе. Карьер расположен в восьми километрах от станции Баландино, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В ходе проверки установлено, что неизвестные лица добывали полезные ископаемые и вывозили их в грузовиках за пределы земельного участка. Прокуратура начала расследование. После завершения проверки прокуроры примут меры реагирования, если будут установлены нарушения.